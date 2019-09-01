Демонстранты парализовали движение поездов в аэропорт Гонконга

Движение экспрессов в международный аэропорт Гонконга, расположенный на острове Чхеклапкок, приостановилось из-за проходящих в городе протестных акций. Об этом сообщило агентство Associated Press в воскресенье, 1 сентября.

Отмечается, что решение остановить ход поездов приняли после того, как митингующие направились в сторону аэропорта в ответ на призывы парализовать его работу, распространенные ранее в интернете.

Протестующие в масках и с черными зонтами в руках попытались перекрыть движение на автомобильном шоссе, ведущем к аэропорту, а также выстроить баррикады на остановке автобусов, ведущей в том же направлении.

В настоящий момент местная полиция занята обеспечением порядка во всех терминалах аэропорта Гонконга. Отмечается, что режим работы воздушной гавани остался прежним.

Ранее 1 сентября полиция Гонконга задержала не менее 40 демонстрантов в метро города из-за их агрессивного поведения и актов вандализма.

Антиправительственные демонстрации начались в Гонконге 9 июня. Манифестанты выступили против поправок к закону об экстрадиции, которые позволят автономному району передавать Китаю по запросу подозреваемых в преступлениях. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.

Позже работу над законом приостановили, однако активисты продолжили протест, требуя проведения всеобщих выборов.

США призывали Китай отказаться от насильственного подавления митингов. Однако в ответ в Пекине попросили американские власти «прекратить совать свой нос в дела Гонконга».