Демонстранты парализовали движение поездов в аэропорт Гонконга
Движение экспрессов в международный аэропорт Гонконга, расположенный на острове Чхеклапкок, приостановилось из-за проходящих в городе протестных акций. Об этом сообщило агентство Associated Press в воскресенье, 1 сентября.
Отмечается, что решение остановить ход поездов приняли после того, как митингующие направились в сторону аэропорта в ответ на призывы парализовать его работу, распространенные ранее в интернете.
Протестующие в масках и с черными зонтами в руках попытались перекрыть движение на автомобильном шоссе, ведущем к аэропорту, а также выстроить баррикады на остановке автобусов, ведущей в том же направлении.
В настоящий момент местная полиция занята обеспечением порядка во всех терминалах аэропорта Гонконга. Отмечается, что режим работы воздушной гавани остался прежним.
Ранее 1 сентября полиция Гонконга задержала не менее 40 демонстрантов в метро города из-за их агрессивного поведения и актов вандализма.
Антиправительственные демонстрации начались в Гонконге 9 июня. Манифестанты выступили против поправок к закону об экстрадиции, которые позволят автономному району передавать Китаю по запросу подозреваемых в преступлениях. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.
Позже работу над законом приостановили, однако активисты продолжили протест, требуя проведения всеобщих выборов.
США призывали Китай отказаться от насильственного подавления митингов. Однако в ответ в Пекине попросили американские власти «прекратить совать свой нос в дела Гонконга».