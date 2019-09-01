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Протестующие разгромили станцию метро в Гонконге

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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
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Демонстранты устроили погромы на станции Tung Chung гонконгского метрополитена. Об этом сообщило издание South China Morning Post в воскресенье, 1 сентября.

Отмечается, что протестующие в масках и касках громили автоматы по продаже билетов, турникеты, экраны, вывески магазинов в вестибюле станции, а также сломали часы, камеры наблюдения и изрисовали стены. Компания-оператор платформы Tung Chung заявила, что поезда не будут останавливаться на ней, пока обстановка не разрядится.

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Местная полиция в свою очередь сообщила, что готовится к зачистке платформы, а также ближайших районов от агрессивно настроенных демонстрантов. Она призвала недовольных мирно покинуть территорию возле станции.

Ранее 1 сентября демонстранты предприняли попытку парализовать работу международного аэропорта Гонконга. В связи с этим было временно прекращено движение железнодорожных экспрессов в направлении воздушной гавани. Помимо этого, полиция задержала не менее 40 митингующих на станции Prince Edward.

Антиправительственные демонстрации начались в Гонконге 9 июня. Манифестанты выступили против поправок к закону об экстрадиции, которые позволят автономному району передавать Китаю по запросу подозреваемых в преступлениях. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.

Позже работу над законом приостановили, однако активисты продолжили протест, требуя проведения всеобщих выборов.

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