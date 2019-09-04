СМИ узнали о решении властей Гонконга уступить протестующим

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм готова уступить протестующим и отказаться от рассмотрения властями поправок к закону об экстрадиции. Об этом сообщило в среду, 4 сентября, издание South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, Лэм снимет рассмотрение законопроекта об экстрадиции с повестки Законодательного совета Гонконга. Полный отказ от рассмотрения законопроекта стал первым и главным требований из пяти, заявленных протестующими, напоминает газета. О решение Лэм объявит во второй половине среды, рассказали источники.

Ранее Лэм приостановила работу над законопроектом об экстрадиции, позволяющего выдавать подозреваемых в преступлениях граждан Китаю по запросу. Однако противники документа утверждали, что пока законопроект остается в повестке дня законодательных органов, то есть все шансы, что власти начнут его обсуждение.

В конце августа Лэм провела встречу с группой молодых людей после столкновений местного населения с полицией. Мероприятие состоялось по инициативе Пекина.

Масштабные антиправительственные демонстрации начались в Гонконге 9 июня. Манифестанты выступили против поправок к закону об экстрадиции, которые позволят автономному району передавать Китаю по запросу подозреваемых в преступлениях.

Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.