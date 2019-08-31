Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против протестующих

Полицейские применили слезоточивый газ и водомет для того, чтобы разогнать участников акции протеста в Гонконге. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что гражданам официально не разрешили выходить на акции 31 августа, однако многие нарушили запрет.

Полиция применила слезоточивый газ возле местного штаба Народно-освободительной армии Китая.

Как уточняет газета South China Morning Post, протестующие начали бросать в здание правительственного комплекса «коктейли Молотова». После того как пластиковые баррикады, устроенные вокруг здания, загорелись, полиция применила водяные пушки, однако, по данным издания, вода была направлена не в людей, а в воздух.

Антиправительственные демонстрации начались в Гонконге 9 июня. Манифестанты выступили против поправок к закону об экстрадиции, которые позволят автономному району передавать Китаю по запросу подозреваемых в преступлениях. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.

Позже работу над законом приостановили, однако активисты продолжили протест, требуя проведения всеобщих выборов.

США призывали Китай отказаться от насильственного подавления митингов. Однако в ответ в Пекине попросили американские власти «прекратить совать свой нос в дела Гонконга».