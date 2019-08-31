Прямой эфир

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против протестующих

0
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские применили слезоточивый газ и водомет для того, чтобы разогнать участников акции протеста в Гонконге. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что гражданам официально не разрешили выходить на акции 31 августа, однако многие нарушили запрет.

В дружбу, но не в службу: к чему ведет поддержка США протестов в Гонконге
Активное вовлечение Вашингтона в дела китайской автономии дискредитирует реальную борьбу за демократию, полагают эксперты

Полиция применила слезоточивый газ возле местного штаба Народно-освободительной армии Китая.

Как уточняет газета South China Morning Post, протестующие начали бросать в здание правительственного комплекса «коктейли Молотова». После того как пластиковые баррикады, устроенные вокруг здания, загорелись, полиция применила водяные пушки, однако, по данным издания, вода была направлена не в людей, а в воздух.

Антиправительственные демонстрации начались в Гонконге 9 июня. Манифестанты выступили против поправок к закону об экстрадиции, которые позволят автономному району передавать Китаю по запросу подозреваемых в преступлениях. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.

Позже работу над законом приостановили, однако активисты продолжили протест, требуя проведения всеобщих выборов.

США призывали Китай отказаться от насильственного подавления митингов. Однако в ответ в Пекине попросили американские власти «прекратить совать свой нос в дела Гонконга».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Десятки тысяч жителей Гонконга взялись за руки и образовали живые цепи
Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против демонстрантов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019