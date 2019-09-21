Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против демонстрантов

В Гонконге правоохранители разгоняют демонстрантов с помощью слезоточивого газа, в ответ участники протестов применяют «коктейли Молотова». Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает RTHK.

«Некоторые даже кидали «коктейли Молотова» в полицейскую машину, что угрожало жизни находящихся в ней полицейских», — отметили правоохранители.

Антиправительственные демонстрации проводятся в Гонконге с 9 июня. Манифестанты, в частности, выступали против поправок к закону об экстрадиции, которые позволяют району выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе континентальной части Китая. Протестующие опасались, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.

4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта. Однако участники акций настаивают на исполнении всех требований, среди которых проведение независимого расследования действий полиции во время митингов 12 июня и введение прямых всеобщих выборов на пост главы администрации района и в законодательное собрание.

В августе США призывали Китай отказаться от насильственного подавления митингов. В ответ в Пекине попросили Вашингтон «прекратить совать свой нос в дела Гонконга».