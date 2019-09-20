Прямой эфир

Россиян предупредили о проблемах с транспортом в Гонконге из-за протестов

0
Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Miguel Candela
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральное консульство РФ в Гонконге предупредило российских граждан о возможных перебоях в работе общественного транспорта из-за возможных протестов в Гонконге в ближайшие дни. Об этом диппредставительство в пятницу, 20 сентября, сообщило на своей странице в Facebook.

Война нервов: как Гонконг обрастает новыми страхами
Неутихающие протесты продолжают дестабилизировать автономию по всем фронтам

«По информации, размещенной в социальных сетях, новые протестные акции в Гонконге запланированы на 20 сентября в районах Central и University of Hong Kong; 21 сентября в районах Tuen Mun, Yuen Long, а также, возможно, на подъездах к аэропорту, 22 сентября (воскресенье) в районах Hung Hom, To Kwa Wan, Sha Tin. В этой связи вероятны перебои в работе общественного транспорта», — говорится в сообщении.

Антиправительственные демонстрации проводятся в Гонконге с 9 июня. Манифестанты, в частности, выступали против поправок к закону об экстрадиции, которые позволяют району выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе континентальной части Китая. Протестующие опасались, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.

4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта. Однако участники акций настаивают на исполнении всех требований, среди которых проведение независимого расследования действий полиции во время митингов 12 июня и введение прямых всеобщих выборов на пост главы администрации района и в законодательное собрание.

В августе США призывали Китай отказаться от насильственного подавления митингов. В ответ в Пекине попросили Вашингтон «прекратить совать свой нос в дела Гонконга».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Столкновения между протестующими и их противниками произошли в Гонконге
Полиция Гонконга в выходные задержала 157 демонстрантов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019