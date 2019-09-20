Россиян предупредили о проблемах с транспортом в Гонконге из-за протестов

Генеральное консульство РФ в Гонконге предупредило российских граждан о возможных перебоях в работе общественного транспорта из-за возможных протестов в Гонконге в ближайшие дни. Об этом диппредставительство в пятницу, 20 сентября, сообщило на своей странице в Facebook.

«По информации, размещенной в социальных сетях, новые протестные акции в Гонконге запланированы на 20 сентября в районах Central и University of Hong Kong; 21 сентября в районах Tuen Mun, Yuen Long, а также, возможно, на подъездах к аэропорту, 22 сентября (воскресенье) в районах Hung Hom, To Kwa Wan, Sha Tin. В этой связи вероятны перебои в работе общественного транспорта», — говорится в сообщении.

Антиправительственные демонстрации проводятся в Гонконге с 9 июня. Манифестанты, в частности, выступали против поправок к закону об экстрадиции, которые позволяют району выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе континентальной части Китая. Протестующие опасались, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.

4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта. Однако участники акций настаивают на исполнении всех требований, среди которых проведение независимого расследования действий полиции во время митингов 12 июня и введение прямых всеобщих выборов на пост главы администрации района и в законодательное собрание.

В августе США призывали Китай отказаться от насильственного подавления митингов. В ответ в Пекине попросили Вашингтон «прекратить совать свой нос в дела Гонконга».