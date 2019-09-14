Столкновения между протестующими и их противниками произошли в Гонконге

В торговом центре Amoy Plaza в Гонконге произошли столкновения между протестующими и их противниками. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает телекомпания RTHK.

Уточняется, что конфликт начался в 14:00 по местному времени (9:00 мск). Человек с флагом КНР в руках ударил другого в маске. В ответ люди в масках атаковали его зонтиками, пишет «РИА Новости».

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они загородили вход в торговый центр и задержали много людей, одному из них правоохранители приказали встать на колени лицом к стене. Этот поступок вызвал еще большее недовольство окружающих. В результате столкновений пострадала одна девушка.

9 сентября сообщалось, что полицейские Гонконга задержали 157 человек от 13 до 63 лет, участвовавших в беспорядках. Отмечается, что радикальные протестующие поджигали инфраструктуру города, ломали светофоры, устраивали погромы в метро. Полиция не раз использовала слезоточивый газ и резиновые пули против демонстрантов. Не менее 12 полицейских получили ранения различной степени тяжести в конфликтах с митингующими.

Антиправительственные демонстрации проводятся в Гонконге с 9 июня. Манифестанты, в частности, выступали против поправок к закону об экстрадиции, которые позволяют району выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе континентальной части Китая. Протестующие опасались, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.

4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта. Однако участники акций настаивают на исполнении всех требований, среди которых проведение независимого расследования действий полиции во время митингов 12 июня и введение прямых всеобщих выборов на пост главы администрации района и в законодательное собрание.

В августе США призывали Китай отказаться от насильственного подавления митингов. В ответ в Пекине попросили Вашингтон «прекратить совать свой нос в дела Гонконга».