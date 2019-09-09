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Полиция Гонконга за выходные держала 157 демонстрантов

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Полицейские Гонконга задержали до 157 людей от 13 до 63 лет, участвовавших в беспорядках. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы города Джон Цзе в понедельник, 9 сентября.

«Они обвиняются в нелегальных собраниях, владении оружием, нападении на офицеров, хулиганстве и преступном нанесении ущерба», — пояснил Цзе. Его слова приводит ТАСС.

Отмечается, что радикальные протестующие поджигали инфраструктуру города, ломали светофоры, устраивали погромы в метро. Полиция не раз использовала слезоточивый газ и резиновые пули против демонстрантов. Не менее 12 полицейских получили ранения различной степени тяжести в конфликтах с митингующими.

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Ранее 9 сентября стало известно, что на фоне протестов в августе Гонконг посетили на 40% туристов меньше, чем в сравнении с прошлым годом.

Антиправительственные демонстрации проводятся в Гонконге с 9 июня. Манифестанты, в частности, выступают против поправок к закону об экстрадиции, которые позволяют району выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе континентальной части Китая. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.

4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта. Однако участники акций настаивают на исполнении всех пяти требований, среди которых проведение независимого расследования действий полиции во время митингов 12 июня и введение прямых всеобщих выборов на пост главы администрации района и в законодательное собрание.

В августе США призывали Китай отказаться от насильственного подавления митингов. В ответ в Пекине попросили Вашингтон «прекратить совать свой нос в дела Гонконга».

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