Полиция Гонконга применила перцовый газ для разгона митингующих

Полиция Гонконга применила перцовый газ в ходе очередных демонстраций в районе Монг Кок. Об этом 7 сентября пишет «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Участники акции собрались у полицейского участка и начали поджигать бумагу, ящики и другие предметы, чем вызвали пожар. Очевидцы утверждают, что слышали взрывы.

Возгорание ликвидировали прибывшие на вызов пожарные, а правоохранители начали разгонять протестующих, позднее применив перцовый газ.

Как сообщает ТАСС, митингующие блокировали дорожное движение, слепили полицейских лазерными указками, а также пытались нарушить транспортное сообщение с аэропортом.

Местные власти по соображениям безопасности закрыли две станции метро в квартале — Mong Kok, Prince Edward. В ходе предыдущих демонстраций эти станции подвергались вандализму со стороны митингующих, хулиганы бросали в пассажиров разные предметы.

Несколько человек арестованы, пишет «Газета.ру».

Антиправительственные демонстрации проводятся в Гонконге с 9 июня. Манифестанты, в частности, выступают против поправок к закону об экстрадиции, которые позволяют району выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе континентальной части Китая. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.

4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта. Однако участники акций настаивают на исполнении всех пяти требований, среди которых проведение независимого расследования действий полиции во время митингов 12 июня и введение прямых всеобщих выборов на пост главы администрации района и в законодательное собрание.

Ранее в августе США призывали Китай отказаться от насильственного подавления митингов. В ответ в Пекине попросили Вашингтон «прекратить совать свой нос в дела Гонконга».