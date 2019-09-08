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Протестующие в Гонконге попросили поддержки США

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Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis
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Протестующие в Гонконге просят помощи у правительства США, собравшись около американского консульства, сообщает 8 сентября издание South China Morning Post.

Как отмечает издание, один из протестующих произнес речь, в которой от лица единомышленников попросил американское правительство принять закон в поддержку прав человека и демократии в Гонконге. «Мы не продаем Гонконг, но защищаем основной закон, который обещает нам демократию и права человека», — заявил он.

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Демонстранты у консульства ведут себя мирно, размахивают американскими флагами и держат плакат, на котором написано «Президент Трамп, освободите Гонконг», пишет газета. Они также выкрикивают «сопротивляйтесь Пекину» и поют гимн США.

Из-за массовых столкновений полиции с протестующими была закрыта станция метро Central, а также расположенные вокруг нее магазины и учреждения. После сообщений о том, что полиция задержала нескольких человек, радикально настроенные демонстранты разбили стекла в дверях, а позже подожгли станцию. Внутри в вестибюле станции около турникетов находятся и полицейские, и протестующие.

На нескольких улицах протестующие раскрыли зонты и идут плотным строем, блокируя движение.

Антиправительственные демонстрации проводятся в Гонконге с 9 июня. Манифестанты, в частности, выступают против поправок к закону об экстрадиции, которые позволяют району выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе континентальной части Китая. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.

4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта. Однако участники акций настаивают на исполнении всех пяти требований, среди которых проведение независимого расследования действий полиции во время митингов 12 июня и введение прямых всеобщих выборов на пост главы администрации района и в законодательное собрание.

В августе США призывали Китай отказаться от насильственного подавления митингов. В ответ в Пекине попросили Вашингтон «прекратить совать свой нос в дела Гонконга».

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