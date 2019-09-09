В Гонконге на 40% сократилось число туристов из-за протестов

Число туристов в Гонконге в августе сократилось почти на 40% по сравнению с прошлым годом из-за антиправительственных протестов. Об этом в понедельник, 9 сентября, пишет Bloomberg.

«Социальные проблемы в последние несколько месяцев серьезно повлияли на международный имидж Гонконга как безопасного города, Наибольшее опасение вызывает то, что ситуация вряд ли изменится в ближайшее время», — цитирует агентство финансового секретаря города Пола Чана.

По его словам, наибольший урон протесты нанесли отрасли туризма, торговли и гостиничного бизнеса. Заполняемость отелей в некоторых районах снизилась более чем наполовину, несмотря на то что стоимость номеров сильно подешевела. Кроме того, многие встречи и деловые поездки были отложены или перенесены в другие города.

Антиправительственные демонстрации проводятся в Гонконге с 9 июня. Манифестанты, в частности, выступают против поправок к закону об экстрадиции, которые позволяют району выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе континентальной части Китая. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.

4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта. Однако участники акций настаивают на исполнении всех пяти требований, среди которых проведение независимого расследования действий полиции во время митингов 12 июня и введение прямых всеобщих выборов на пост главы администрации района и в законодательное собрание.

В августе США призывали Китай отказаться от насильственного подавления митингов. В ответ в Пекине попросили Вашингтон «прекратить совать свой нос в дела Гонконга».