Окно в Китай: Путин назвал событие года в отношениях с КНР

Партнерство с Китаем остаётся безусловным внешнеполитическим приоритетом России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Он в ответ подчеркнул, что стабильное сотрудничество Москвы и Пекина служит бесспорным стабилизирующим фактором для всего мира. Переговоры прошли 18 сентября в Кремле.

Встречу с китайским политиком российский лидер начал с поздравлений. В нынешнем году Пекин отмечает 70-летие с момента основания Китайской Народной Республики.

— В этой связи хотел бы напомнить, что наша страна, тогда СССР, была первой страной, которая официально признала новый Китай. Это большое событие в наших двусторонних отношениях, — добавил он.

Переговоры премьера Госсовета КНР с российским президентом были важны скорее с символической точки зрения. При этом стороны не забыли и о вопросах практического взаимодействия. Их Ли Кэцян решал накануне в Санкт-Петербурге — в ходе 24-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. По ее итогам было подписано почти 20 документов, затрагивающих разнообразные сферы двустороннего сотрудничества.

На протяжении последних девяти лет Китай остается для России самым крупным торговым партнёром, товарооборот с которым неуклонно растёт. По итогам прошлого года он достиг $108 млрд. Традиционно около 70% всего двустороннего товарообмена приходится на энергетику, и, судя по всему, это направление и дальше будет набирать обороты. На 1 декабря 2019 года в России намечен ввод в строй газопровода «Сила Сибири», по которому наш газ пойдет в Китай. Кроме того, Пекин давно проявляет интерес к совместной разработке месторождений углеводородов в Арктической зоне и к ряду проектов в рамках развития Севморпути.

Много усилий с обеих сторон прилагается и для развития сотрудничества в сферах высоких технологий. Кроме того, в последнее время КНР стала одним из основных целевых экспортных рынков российской сельхозпродукции. И на фоне торговых трений Китая с США роль аграрной составляющей наверняка будет расти.

При этом, как считают эксперты, в силу разных потенциалов Россия не сможет полностью заместить поставки в республику той же американской сои.

— Ежегодно Китай импортирует из США 37 млн т соевых бобов, тогда как Россия выращивает всего 6 млн т этого продукта в год, — заметил в беседе с «Известиями» директор Центра исследований России и Центральной Азии Фуданьского университета Фэн Юцзюнь.

Если китайский рынок перестроится на Россию, этот процесс станет впоследствии необратимым, уверен руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики Александр Лукин.

— Российская экономика небольшая по сравнению с американской и китайской и полностью заменить США она не может, но частично — вполне. А Китай в принципе способен компенсировать санкции против наших банков, хоть пока он к этому настороженно относится. Экономическое взаимодействие будет нарастать, сейчас всё только начинается, — сказал он «Известиям».

Оба эксперта отметили, что отношения России и Китая ценны сами по себе. При этом давление Вашингтона на обе страны способствует дальнейшему геополитическому и экономическому сближению Пекина и Москвы.

Главным событием в двусторонних отношениях этого года Владимир Путин назвал госвизит председателя КНР Си Цзиньпина в РФ. Российский лидер также выразил надежду на встречу с китайским коллегой на саммитах БРИКС и АТЭС в ноябре и попросил Ли Кэцяна передать ему привет.