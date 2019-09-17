«Вступили в новую эпоху»: Медведев оценил отношения России и Китая

Россия выступает за соблюдение международных норм в условиях навязанных торговых войн и нелегитимного санкционного давления. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Стороны также обсудили перспективные направления укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Китай является ведущим торговым партнером России. Взаимный товарооборот по итогам прошлого года увеличился на 24,5% и достиг рекордной отметки в $108 млрд. Стороны рассчитывают увеличить этот показатель до $200 млрд к 2024 году. С участием китайских компаний в России реализовано или находится в стадии исполнения порядка 30 инвестиционных проектов на общую сумму $22 млрд.

— Мы ставим перед собой цель — выйти на уровень $200 млрд к 2024 году. Планируем достичь этого в первую очередь за счет совместных проектов в сфере энергетики, промышленности, в области высоких технологий, в аграрной сфере. И конечно, мы считаем важным развивать новые формы торговли и систему электронных услуг, — отметил Дмитрий Медведев.

Российский премьер напомнил, что наша страна первой установила дипломатические отношения с КНР. Это произошло 2 октября 1949 года.

— Хотел бы специально подчеркнуть, что спустя семь десятилетий российско-китайские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия находятся на беспрецедентно высоком уровне и вступили в новую эпоху, — сказал Дмитрий Медведев. — Мы совместно воплощаем в жизнь масштабные проекты как на двусторонней основе, так и в рамках межгосударственных объединений. Выступаем за соблюдение международных норм регулирования на глобальных рынках. Это особенно важно в условиях навязанных торговых войн и нелегитимного санкционного давления.

Важной составной частью двусторонних экономических связей является российско-китайское взаимодействие в энергетике. В нынешнем году завершается строительство газопровода из России в Китай по восточному маршруту, идут переговоры о поставках в КНР российского трубопроводного природного газа и по другим маршрутам. Продолжает увеличиваться спрос Китая на высококачественный российский уголь, реализуются долгосрочные контракты на поставку электроэнергии в приграничные китайские регионы.

По мнению китайской стороны сотрудничество между РФ и КНР находится на высоком уровне, но необходимо найти новые форматы в сфере торговли нефтью и газом.

— Я думаю, нам уже не нужны излишние разъяснения про наше сотрудничество, нам надо довести наш товарооборот до $200 млрд. Для реализации этой цели нужны новые шаги. Пока 70% нашего товарооборота — это энергетика, в основном нефть и газ. В ходе предыдущего визита я говорил, что нам нужен комплексный формат, прорыв в поиске нового комплексного формата в сфере нефти и газа, — сказал Ли Кэцян.

Сегодня РФ занимает лидирующие позиции по поставкам в Китай сырой нефти. По графику идет строительство газопровода «Сила Сибири», по которому планируется поставлять в КНР 38 млрд куб. м газа в год. Успешно реализуется проект «Ямал СПГ» (доля китайской стороны в нем составляет 29,9%), развивается многоплановое сотрудничество в атомной энергетике. Кроме того, углубляется промышленная кооперация, в том числе в контексте создания широкофюзеляжного дальнемагистрального авиалайнера и тяжелого вертолета.

В ходе переговоров был подписан ряд совместных документов. Так, Минэкономразвития РФ и Министерство коммерции КНР по итогам 24-й регулярной встречи глав правительств РФ и Китая подписали заявление о разработке «дорожной карты» по высококачественному развитию торговли товарами и услугами к 2024 году.

Был подписан меморандум о взаимопонимании по вопросу дальнейшего укрепления сотрудничества и обмена информацией в научной и гуманитарной сферах между Российским союзом научных и инженерных общественных объединений и Всекитайской федерацией по науке и технике.

Страны также заключили меморандум о взаимопонимании и содействии в открытии представительств по привлечению и продвижению инвестиций между Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и министерством коммерции КНР.

Был подписан меморандум о взаимопонимании между российским Министерством цифрового развития и министерством промышленности и информатизации КНР в области развития цифровых технологий.

Россия и Китай договорились о сотрудничестве в области создания объединенного центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса.