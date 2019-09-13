Мосты сотрудничества на Дальнем Востоке

Китай и Россия имеют протяжённые границы, поэтому трансграничные артерии стимулируют не только экономическое развитие приграничных районов, но и реализацию инициатив: программу «Один пояс — один путь» и построение Евразийского экономического союза.

С прошлого года российско-китайская транспортная инфраструктура добилась прогресса, а развитие торговли между двумя странами достигло высшей точки.

В марте этого года было завершено строительство первого пролёта российско-китайского моста через реку Амур из села Нижнеленинское в городской уезд Тунцзян.

В будущем предполагаемая пропускная способность моста составит 21 млн т. Он сыграет важную роль в возрождении старых промышленных баз на северо-востоке Китая.

В мае произошла стыковка российской и китайской частей автомобильного моста через Амур от Благовещенска до Хэйхэ. Официально транспортный узел откроют в сентяб­ре этого года. Предполагается, что ежегодно он будет пропускать 1,4 млн пассажиров и 3 млн т грузов, что в 2 и 10 раз превысит текущие показатели.

В июле 2017 года Китай и Россия подписали меморандум о совместной разработке международных транспортных коридоров Binhai № 1 и Binhai № 2. Binhai № 1 — это трансграничная железнодорожная транспортная линия, соединяющая восточный порт Биньхай с Харбином, Суйфэньхэ, Гродеково, Уссурийском, Находкой. А Binhai № 2 соединяет приграничную зону Хуньчунь — Махалино — Посьет — Зарубино.

Транспортные коридоры откроют более дешёвый и эффективный внешний канал для северо-восточных регионов Китая. Переброска товаров из Харбина в зарубежные страны сократится на 10 дней.

Важной транспортной точкой является естественный незамерзающий порт в Зарубино, находящийся в 18 км от границы с Китаем и в 60 км от города Хуньчунь провинции Цзилинь. Китай и Россия ведут переговоры о строительстве объектов портовой инфраструктуры — специальных продовольственных контейнеров, терминала для перевалки глинозёма и многоцелевых морских терминалов. Планируется, что годовая пропускная способность порта достигнет 60–100 млн т, из которых 60% будет перенесено из Северо-Восточного Китая в южные провинции.

Китай и Россия достигли определённых высот в строительстве трансграничной транспортной инфраструктуры. Но при этом все ещё есть серьёзные ограничения для эффективного сотрудничества: неразумная структура торговли, низкий уровень таможенного оформления в приграничных районах двух стран, медленное сооружение портовой инфраструктуры.

После того как транспортные артерии будут открыты, обеим странам следует ускорить расширение этого прохода, чтобы сделать его полноценным коридором и полностью использовать преимущества российского дальневосточного морского порта.

Строительство транспортных артерий поспособствует улучшению сотрудничества между Северо-Восточным Китаем и Дальним Востоком России, что укрепит Экономический пояс Шёлкового пути и Евразийский союз.