Точка возврата: Россия откроет генконсульство в Харбине до конца года

Российское генконсульство в Харбине, учредить которое РФ и КНР договорились еще осенью 2015 года, откроется до конца нынешнего года . Об этом «Известиям» рассказали несколько знакомых с ситуацией дипломатических источников. Эта пятая консульская точка России на территории Китая позволит существенно продвинуть торгово-экономическое приграничное сотрудничество двух стран и заметно улучшить защиту интересов российских граждан . Их число в граничащих с Россией районах КНР исчисляется тысячами. Кроме того, дипломатическое присутствие в Харбине несет и символический смысл: этот китайский город, основанный русскими строителями в конце XIX века, по-прежнему может похвастаться большим количеством типично русских зданий и тем, что только здесь, если верить путеводителям, даже зимой едят мороженое.

Деньги есть, сотрудников ищут

Договоренность об открытии генеральных консульств России в китайских городах Харбин и Ухань и китайских дипмиссий во Владивостоке и Казани (работу диппредставительств обычно запускают по парному принципу) была достигнута двумя странами еще в сентябре 2015 года. Китай свои консульства на российской территории открыл . Во Владивостоке оно появилось тогда же, генконсульство в Казани — около года назад. А вот у российской стороны этот процесс застопорился.

В Ухани по-прежнему идет строительство новых площадок под здания будущих миссий. В случае с Харбином, пояснил «Известиям» один из дипломатических источников, вопрос об открытии консульства долгое время упирался в финансовую сторону. Но в конечном счете он был решен с министерством финансов , и в феврале 2019 года вышло официальное распоряжение правительства об открытии генконсульства.

кит Новая дипмиссия России в Харбине займет здание на территории в 2 га, в котором с 1924 по 1962 год располагалось генконсульство СССР Фото: russian.dbw.cn

— На данном этапе подбирается личный состав, идет оформление сотрудников и подготавливается материальная база, то есть это чисто технический процесс, — сказал один из собеседников «Известий».

В конечном итоге новая дипмиссия России займет здание на территории в 2 га, в котором с 1924 по 1962 год располагалось генконсульство СССР. По оценкам другого собеседника «Известий», капитальная реконструкция этого здания займет еще год-полтора, и на первых порах новая консульская точка разместится во временных помещениях. По словам источников «Известий», общая численность дипсостава будет больше, чем у среднестатистического российского посольства: работать в Харбин отправятся 10 дипломатов.

Приграничный вопрос

В прошлом Харбин часто именовали русским городом, поскольку основали его, по сути, именно представители нашей страны — строители и служащие Китайско-Восточной железной дороги, переехавшие туда для работы и оставшиеся там на долгие годы. После революции 1917 года на волне белой эмиграции с Дальнего Востока русское население Харбина и вовсе оказалось самым многочисленным за пределами бывшей Российской империи. К 1930 году в этом китайском городе действовали 26 православных церквей, десятки русских школ и даже несколько высших учебных заведений.

И хотя в 1940–1960 годы русскоязычное население стало массово покидать Харбин (нередко их репатриировали в СССР насильно), русское культурное влияние в этом городе сохранилось. Как утверждается в одном из путеводителей, Харбин — единственный китайский город, где мороженое едят даже зимой, а на полках в домах местных жителей нередко стоят матрешки — они, по местным поверьям, приносят счастье.

кит Недействующий Софийский собор в китайском Харбине Фото: TASS/Imago

Харбин — это административный центр провинции Хэйлунцзян, которая занимает весомое место в приграничной торговле.

— Провинция Хэйлунцзян — наиболее крупный торговый партнер России среди всех китайских регионов. Именно на нее выходит российский нефтепровод, по которому поставляется основная часть экспортируемой в Китай нефти, и именно туда пойдет российский природный газ по ответвлению от газопровода «Сила Сибири» , — пояснил «Известиям» значимость российского дипломатического присутствия в этой китайской провинции эксперт-китаист из Института Дальнего Востока РАН Владимир Портяков.

Схожую мотивацию выдвинул и источник в дипкругах.

— Из Пекина и Шэньяна (там расположено одно из российских генконсульств) не всегда видно, что происходит на границе и какие есть возможности для развития приграничного сотрудничества. Сейчас мы выстраиваем всё по наитию, а генконсульство поможет перевести это на системную основу и понять, чего хотят китайцы, что мы можем предложить, — пояснил целесообразность открытия точки в Харбине один из собеседников «Известий».

Второй аспект, по его словам, состоит в оказании консульской помощи. А спрос на нее огромен — благодаря безвизовому режиму в провинции Хэйлунцзян порой бывает по несколько тысяч россиян в день.

кит Жители города на пляже Харбина Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

— Общая граница почти 4 тыс. км, и на ней очень много проблем: кого-то задержали, кто-то умер, заболел, попался с наркотиками. Так что без работы консульство в Харбине не останется, — резюмировал дипломатический источник.

Сейчас на территории Китая, помимо посольства в Пекине, действуют генеральные консульства России в Шанхае, Гонконге, Шэньяне и Гуанчжоу. Большим числом консульских точек Россия может пока похвастать только в Германии, где их пять.