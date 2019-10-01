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Участники массовой демонстрации в Пекине выпустили в воздух 70 тыс. голубей

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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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На центральной улице Пекина Чанъаньцзе участники акции по случаю 70-й годовщины образования республики выпустили в воздух ровно 70 тыс. голубей и столько же цветных воздушных шаров. Об этом во вторник, 1 октября, сообщает ТАСС.

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Уточняется, что акция состоялась после завершения военного парада с участием 15 тыс. военнослужащих и 580 единиц боевой техники. Также жители и гости Пекина вечером смогут наблюдать салют.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в ходе выступления на главной площади страны на торжествах к 70-летию образования республики, что ни одна сила в мире не сможет остановить развитие китайской нации.

По его словам, Китай продолжит двигаться по мирному пути развития и применять политику открытости. Однако он добавил, что армия страны, а также правоохранители будут решительно защищать суверенитет, безопасность и интересы КНР.

Кроме того, в ходе парада в честь 70-й годовщины образования Китая была продемонстрирована новейшая межконтинентальная баллистическая ракета DF-41.

День образования Китайской Народной Республики является грандиозным праздником в стране, его отмечают ежегодно 1 октября. Образование КНР было провозглашено 1 октября 1949 года на митинге на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

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