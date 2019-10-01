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Дезинфекцию освободившихся от воды участков начали в Биробиджане

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В Биробиджане приступили к дезинфекции участков, подтопленных во время паводка и освободившихся от воды. В тоже время в городе проводится вакцинация взрослого населения.

Как уточняет ИА EAOMedia, за понедельник, 30 сентября, продезинфицировали 18 питьевых колодцев. Продолжается подвоз воды населению. Его проводят по заявкам, поданным в единую диспетчерскую службы. Жителям уже доставили порядка 10 т чистой воды.

Специальные комиссии оценивают ущерб, причиненный хозяйствам наводнением. С начала действия режима ЧС в комиссии поступило 1 тыс. 56 заявлений. Обследовано 1 тыс. 40 участков.

Кроме того, продолжает работу межведомственная комиссия по оценке состояния жилых помещений, которые были подтоплены. В общей сложности специалисты обработали уже 73 таких заявления.

Режим ЧС из-за дождей и паводков был введен на всей территории ЕАО 2 августа. По предварительным данным, ущерб, причинный наводнением экономике региона, оценивается в 2 млрд рублей.

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