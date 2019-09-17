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ЕАО получит дополнительные средства на подготовку к зиме

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Еврейская автономная область получит из федерального бюджета дополнительные 98 млн рублей на подготовку к зиме. Соответствующее распоряжение 16 сентября подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщает 17 сентября ИА ЕАОMedia.

Как сообщили агентству в управлении по внутренней политике области, средства направят на ремонт и реконструкцию свыше 20 объектов теплоснабжения в ЕАО. Работы планируют начать в ближайшее время и завершить до начала отопительного сезона.

По информации управления, только Облученскому району необходимо более 35 млн рублей. Больше всего затрат потребует установка модульной котельной в селе Биракан.

12 сентября сообщалось, что прокуратура ЕАО не удовлетворена ходом подготовки к зимнему отопительному сезону в Биробиджанском муниципальном районе. В ведомстве отметили, что котельные и коммунальные сети сельских и городских поселений не переданы в безвозмездное пользование ресурсоснабжающим организациям.

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