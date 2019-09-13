Карелия получит 1 млрд рублей из резервного фонда Правительства РФ

Правительство России выделит Карелии из резервного фонда 1 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджета республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что средства будут направлены на повышение надежности теплоснабжения. Ранее он доложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву о непростой ситуации, сложившейся в регионе в связи с ростом цен на мазут и уголь. У теплоснабжающих организаций возник существенный долг перед поставщиками тепла в прошлом сезоне, напоминает ИА «Карелinform».

В 2018 году Карелия получала дотацию на компенсацию расходов организациям ЖКХ, но полностью погасить долги не удалось. Это ставит под угрозу поставку топлива перед отопительным сезоном, отмечает глава региона.

Власти республики считают, что разовой помощи недостаточно для решения проблем, которые копились десятилетиями. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил ответственным вице-премьерам и министерствам подготовить программу модернизации энергетической инфраструктуры Карелии.