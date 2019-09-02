В Карелии благоустроят 200 общественных и дворовых территорий

В Республике Карелия до ноября планируют благоустроить 122 дворовые и 82 общественные территории. На эти цели направили 191,9 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства строительства, ЖКХ и энергетики.

На данный момент работы завершены в 59 дворах и на 41 общественной территории. Освоены 35,4 млн рублей субсидий, что составляет 18,4% от общего бюджета, пишет ИА «Карелinform».

По итогам уже состоявшихся конкурсных процедур в ряде поселений образовалась экономия средств. В связи с этим министр строительства, ЖКХ и энергетики Александр Ломако поручил администрациям муниципалитетов заключить контракты на дополнительные работы.

Ранее сообщалось, что районы Карелии в 2019 году получат дополнительные средства из регионального бюджета. Общая сумма составит 13,8 млрд рублей.