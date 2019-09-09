Система раннего обнаружения пожаров заработала в нацпарке в Карелии

В национальном парке «Водлозерский» в Карелии запущена система раннего обнаружения лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

На территории парка установлены четыре камеры высокого разрешения. Они работают круглосуточно, обеспечивая обзор на 360 градусов и дальность видимости до 25 км, пишет ИА FlashNord.

В пресс-службе отмечают, что камеры способны отличать дым от тумана. Обнаружив возгорание, система передает изображение на экран монитора диспетчера, посылая при этом аудио- и видеосигналы.

Нацпарк «Водлозерский» основан 20 апреля 1991 года на территориях Архангельской области и Республики Карелия, где сохранился крупнейший в Европе массив коренных лесов европейской тайги. Парк занимает площадь в 500 тыс. га и является биосферным резерватом ЮНЕСКО.