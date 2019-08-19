Систему автоматического пропуска могут установить на Куршской косе

Власти Калининградской области планируют оснастить въезд на Куршскую косу системой автоматического пропуска. Это позволит сократить очереди на въезд в национальный парк.

Пробки на въезде на территорию Куршской косы появились после 1 июля. Тогда пункт пропуска был оборудован контрольно-кассовой техникой. После полутора месяцев руководство парка решило изменить схему организации дорожного движения, в частности перенести автобусные остановки и расширить проезжую часть. Об этом сообщает «Калининград.Ru».

По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, жители региона жалуются на очереди на въезде, в связи с чем министерству культуры и туризма региона поручено проработать вопрос об установке системы автоматического пропуска совместно с руководством парка. Власти Калининградской области готовы оказать финансовую помощь.