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Опасные деревья ликвидируют на 14 трассах Калининградской области

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В Калининградской области 14 дорог обследуют на наличие деревьев, угрожающих безопасности людей. Осмотром территории займется межведомственная комиссия.

Специалисты должны дать оценку степени риска возникновения аварий. По итогам инспекции будут составлены акты, на основании которых ГИБДД выдаст предписания на снос деревьев. Об этом сообщает Калининград.Ru.

В министерстве развития инфраструктуры уточнили, что в сферы работы комиссии не будет входить оценка жизнеспособности деревьев. Основной целью мониторинга является выявление деревьев, которые, в частности, мешают обзору водителей. На текущий момент проведено обследование шести дорог, в их числе дороги из Калининграда в Зеленоградск и Крылово.

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