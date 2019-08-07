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На двух водоемах в Калининграде проведут экологическую реабилитацию

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Экологические мероприятия проведут на двух водоемах в Калининграде. Проект реабилитации планируют разработать до декабря 2019 года.

Восстановление требуется на реке Лесной и Гагаринском ручье. Конкурс на разработку проектной документации выиграла компания из Московской области. Специалисты должны до конца декабря составить план мероприятий, благодаря которым качество воды в реках повысится с «очень загрязненной» до «слабо загрязненной». Об этом сообщает Калининград.Ru.

Компания проведет геологические и инженерные исследования и подготовит план экологической реабилитации. Помимо прочего, в него войдет расчистка русла от ила, закрепление берегов и уборка мусора. На реке Лесной реабилитация пройдет на участке от истока в районе поселка Партизанское до впадения в Старую Преголю. Протяженность работ на Гагаринском ручье составит 7,3 км на участке от истока в районе новой гурьевской развязки до впадения в Новую Преголю.

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