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Популярный маршрут нацпарка «Земля леопарда» закрыт из-за тайфуна

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Экскурсии на одном из маршрутов нацпарка «Земля леопарда» в Приморском крае отменены в связи с выходом рек из берегов. Неблагоприятная погодная обстановка вызвана тайфуном «Кроса». Больше других пострадал Хасанский район, на территории которого расположена значительная часть национального парка.

Как передает ИА PrimaMedia, из-за разлива реки Известковой недоступен популярный экологический маршрут «Логово леопарда». Экскурсии возобновятся после улучшения погоды. По данным Примгидромета, в ближайшие двое суток уровень воды в реках продолжит подниматься.

Сотрудники «Земли леопарда» ранее провели подготовку к аварийно-спасательным работам и ликвидации последствий тайфуна. Многие звери заблаговременно покидают опасные участки, спасаясь от воды на высоких склонах.

Ранее бывший оленепарк «Гамов» в Хасанском районе Приморья вошел в состав нацпарка «Земля леопарда». Администрация природной территории намерена развивать туризм на полуострове.

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