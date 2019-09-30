Прямой эфир

«Мисс Украина-2019» отказалась говорить на украинском

0
Фото: instagram.com/margoritapasha
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обладательница титула «Мисс Украина-2019» Маргарита Паша оскандалилась после того, как отказалась разговаривать на украинском языке во время недавнего интервью для программы «Светская жизнь», сообщает 24tv.ua.

После этого 24-летняя красавица объяснила в Instagram своим поклонникам, что предпочитает излагать свои мысли на любом языке, в частности, на русском.

«Я имею право излагать свои мысли на языке, на котором я хочу (или закон Украины не позволяет мне думать на русском языке?» — написала модель в соцсети.

Дивный мовный мир: что изменит на Украине закон о языке
Какой будет языковая политика Владимира Зеленского

Впоследствии Паша удалила эту часть из своего текста, но скриншот мгновенно разлетелся по Сети, и на девушку обрушился шквал критики. Пользователи писали, что не понимают, за что модели дали титул «Мисс Украина», если она не уважает страну и язык.

После того, как инцидент осветили украинские СМИ, Паша написала новый пост в Instagram и заверила, что любит Украину за ее «многонациональность и поликультурность», а также всегда верила в «верховенство права и демократических свобод ее граждан». Кроме того, она отрицает все сообщения о своем отказе общаться на украинском.

Я в равной степени хорошо владею обоими языками, и в интернете вы можете найти множество видеосюжетов, где я даю интервью как на русском, так и на украинском языке», — утверждает модель.

Также она объяснила, что отказалась давать интервью на украинском из-за плохого самочувствия и переутомления.

16 июля на Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни. Однако ряд пунктов начнет действовать в течение нескольких лет.

Документ, подписанный еще бывшим президентом Петром Порошенко, вызвал широкий резонанс как на Украине, так и за ее пределами. Россия и Венгрия заявили, что закон нарушает права национальных меньшинств, проживающих на украинской территории. Так, в Москве его назвали инструментом беспринципной политической борьбы на Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинцы возмутились поведением пресс-секретаря Зеленского в годовщину Бабьего Яра
Украина задумала упростить въезд для большинства стран

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019