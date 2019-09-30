«Мисс Украина-2019» отказалась говорить на украинском

Обладательница титула «Мисс Украина-2019» Маргарита Паша оскандалилась после того, как отказалась разговаривать на украинском языке во время недавнего интервью для программы «Светская жизнь», сообщает 24tv.ua.

После этого 24-летняя красавица объяснила в Instagram своим поклонникам, что предпочитает излагать свои мысли на любом языке, в частности, на русском.

«Я имею право излагать свои мысли на языке, на котором я хочу (или закон Украины не позволяет мне думать на русском языке?» — написала модель в соцсети.

Впоследствии Паша удалила эту часть из своего текста, но скриншот мгновенно разлетелся по Сети, и на девушку обрушился шквал критики. Пользователи писали, что не понимают, за что модели дали титул «Мисс Украина», если она не уважает страну и язык.

После того, как инцидент осветили украинские СМИ, Паша написала новый пост в Instagram и заверила, что любит Украину за ее «многонациональность и поликультурность», а также всегда верила в «верховенство права и демократических свобод ее граждан». Кроме того, она отрицает все сообщения о своем отказе общаться на украинском.

Я в равной степени хорошо владею обоими языками, и в интернете вы можете найти множество видеосюжетов, где я даю интервью как на русском, так и на украинском языке», — утверждает модель.

Также она объяснила, что отказалась давать интервью на украинском из-за плохого самочувствия и переутомления.

16 июля на Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни. Однако ряд пунктов начнет действовать в течение нескольких лет.

Документ, подписанный еще бывшим президентом Петром Порошенко, вызвал широкий резонанс как на Украине, так и за ее пределами. Россия и Венгрия заявили, что закон нарушает права национальных меньшинств, проживающих на украинской территории. Так, в Москве его назвали инструментом беспринципной политической борьбы на Украине.