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Украинцы возмутились поведением пресс-секретаря Зеленского в годовщину Бабьего Яра

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Фото: TASS/Zuma
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Пользователи Сети обрушились с критикой на пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель из-за того, что она посетила концерт «Женского квартала» 29 сентября, в День памяти жертв Бабьего Яра. Видео с мероприятия она опубликовала в своем Instagram.

«Невероятные, талантливые, современные», — гласит подпись к ролику, снятому на концерте в Октябрьском дворце в Киеве.

В комментариях подписчики высказали представительнице офиса украинского лидера всё, что они думают относительно возникшей ситуации.

«А цветы возлагать в Бабьем Яру — это не ваша обязанность? Или сперва развлечения? Сходите хоть после, фоточку сделайте, как шеф (президент Украины Владимир Зеленский. — Ред.)», — написал kyivcitydzen.

«Вообще отсутствуют понятия этики и достоинства, факап за факапом (провал за провалом. — Ред.)», — констатирует irachubarova.

«Зачем перлась на госслужбу? В стране траур, она на концерте», — задается вопросом polashdark.

29 сентября в Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру. Его участники прошли от кинотеатра «Киевская Русь» до памятника «Менора», установленного в месте массового расстрела. Именно этим путем 29 и 30 сентября 1941 года прошли киевские евреи, которых немецкие захватчики отправили на уничтожение во время Второй мировой войны. Память жертв также почтил президент Украины Владимир Зеленский.

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