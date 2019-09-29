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Зеленский в частном порядке посетил Бабий Яр

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Фото: РИА Новости
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Президент Украины Владимир Зеленский посетил в воскресенье, 29 сентября, мемориальный комплекс «Бабий Яр». Как сообщает «Интерфакс-Украина», глава государства приехал туда в частном порядке.

Украинский лидер почтил память жертв трагедии Бабьего Яра по случаю 78-летней годовщины массового расстрела евреев. На официальном сайте президента Украины было опубликовано обращение Зеленского к украинскому народу в связи с этой датой.

«Убежден, украинский народ всегда будет единым в стремлении никогда не допускать любых проявлений вражды на расовой или национальной почве. Вечная память погибшим в Бабьем Яру и всем жертвам Второй мировой войны», — сказано в обращении.

Зеленский отметил, что трагические страницы истории следует помнить для того, чтобы сделать выводы из прошлого и не допустить ошибок в будущем.

«Память Бабьего Яра, холокоста — это предупреждение для всего человечества о том, что идеология нетерпимости и насилия может вернуть нас в страшное прошлое, когда самое дорогое — человеческая жизнь — становилось лишь разменной монетой в руках диктаторов», — подчеркнул Зеленский.

Ранее 29 сентября в Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру. Его участники прошли от кинотеатра «Киевская Русь» до памятника «Менора», установленного в месте массового расстрела. Именно этим путем 29 и 30 сентября 1941 года прошли киевские евреи, которых немецкие захватчики отправили на уничтожение во время Второй мировой войны.

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