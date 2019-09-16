Украинская полиция начала расследование осквернения памятника жертвам холокоста

Украинская полиция возбудила два уголовных дела по факту осквернения памятника на месте массового убийства евреев в Николаевской области. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщили в Нацполиции региона.

«Следователями начато уголовное производство по статье «Осквернение или разрушение братской могилы или могилы Неизвестного солдата, памятника, построенного в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны», а также «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам», — говорится в сообщении на странице Нацполиции Facebook.

Посол Израиля на Украине Йоэль Лион осудил осквернение мемориала и потребовал привлечь виновных к ответственности.

«Это антисемитское преступление на почве ненависти, без сомнения. Я призываю украинское правительство решительно осудить это преступление», — написал Лион в Twitter.

Расследовать повреждение памятника полицию призвал замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

«Евреи — это история и настоящее Украины, поэтому это преступление против Украины», — написал он в микроблоге.

15 сентября об осквернении памятника в поселке Богдановка Николаевской области сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. По его словам, на месте преступления вандалы оставили записку с угрозами. В ней они помимо самого Долинского упомянули президента Украины Владимира Зеленского и экс-министра транспорта Украины Евгения Червоненко.

В послании вандалы призвали не продавать землю в стране, пригрозив, что такой шаг «быстро приведет к холокосту». Речь идет о законопроекте, который призван отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли. Зеленский поручил Верховной раде принять его до 1 декабря.

28 августа сообщалось, что осквернению подвергся другой мемориал евреям, также расстрелянным в Николаевской области. Это произошло в поселке Врадиевка. Вандалы выцарапали на мемориале свастику и нецензурные ругательства.