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Зеленский отправил в отставку главу СНБО

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Фото: TASS/Zuma/Danil Shamkin
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Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Данилюка. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера в понедельник, 30 сентября.

27 сентября стало известно, что Данилюк подал заявление об отставке. По информации украинских СМИ, он может занять пост посла Украины в Великобритании или США.

Данилюк был назначен на пост главы СНБО в конце мая. До этого он занимал пост министра финансов Украины. Во время президентской кампании Данилюк был советником Владимира Зеленского по международной политике и экономике.

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