Экс-генпрокурор Украины уехал в Британию «подтянуть английский»

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко уехал в Великобританию. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Сергей Лещенко 30 сентября.

«Бывший генеральный прокурор Луценко слинял из Украины... в Британию. В самый разгар кризиса в связи с импичментом (президенту США. — Ред.) Дональду Трампу, который спровоцировали поставки дезинформации от Луценко в адрес (адвоката Трампа. — Ред.) Руди Джулиани», — приводит слова Лещенко агентство УНИАН.

О бегстве Луценко экс-нардепу сообщил журналист NBC Ричард Энгель, пишет «Газета.ру». Бывший генпрокурор якобы сообщил ему, что улетает в Лондон «подтянуть свой английский».

Информацию о поездке подтвердила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган. По ее словам, экс-генпрокурор «давно планировал» пройти «курсы английского языка» в Британии, где и пробудет ближайшие полтора месяца, пишут «Украинские новости».

Лещенко утверждает, что в Киев приехали представители многих американских СМИ, чтобы взять комментарий Луценко по «делу Байдена».

24 сентября Трамп поручил опубликовать свои переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы опровергнуть обвинения в давлении на украинского лидера, в чем его упрекали американские СМИ и некий осведомитель из числа сотрудников разведки США.

Утверждалось, что глава Белого дома просил Зеленского в обмен на финансовую помощь оказать содействие в расследовании против своего главного конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, связанного с украинской газовой компанией. В США увидели в этом нарушения американского законодательства и начали процедуру импичмента Трампа.

Публикация стенограммы не подтвердила догадки противников Трампа, минюст США не нашел оснований для проведения расследования. Зеленский, для которого инцидент также обернулся скандалом, тоже отрицал какое-либо давление на себя со стороны Трампа.

Позднее газета The New York Times уличила Трампа в попытке обвинить Киев во вмешательстве в американские выборы в 2016 году.