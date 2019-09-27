Секретарь СНБО Данилюк написал заявление об отставке

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке. Об этом сообщил в пятницу, 27 сентября, офис президента страны.

Как следует из сообщения администрации украинского лидера в Facebook, Данилюк написал заявление на имя президента Украины до начала рабочего визита Владимира Зеленского в США.

«Президент рассмотрит его после возвращения в Киев», — говорится в сообщении.

13 августа секретарь СНБО заявил о наличии у его страны «плана Б» на случай прекращения транзита российского газа через территорию Украины.

Данилюк был назначен на пост главы СНБО в конце мая. До этого он занимал пост министра финансов Украины. Во время президентской кампании на Украине Данилюк был советником по международной политике и экономике Владимира Зеленского.