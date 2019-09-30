Украина задумала упростить въезд для большинства стран

Украина планирует упростить визовый режим для граждан большинства стран, следует из программы деятельности кабинета министров, обнародованной на сайте Верховной рады в понедельник, 30 сентября.

«В течение следующих пяти лет будет упрощен украинский визовый режим для граждан большинства стран мира, которые не представляют иммиграционной угрозы нашей стране», — сказано в документе.

Какие именно страны «не представляют миграционной угрозы», не уточняется.

Также правительство намерено в следующую пятилетку увеличить перечень стран с безвизом для украинцев. Его предполагается расширить за счет Гренады, Маршалловых островов, Монголии, Перу, Ямайки, Соломоновых островов, Самоа и других.

Помимо этого в 2020 году будут увеличены сроки безвизового пребывания в Аргентине, упрощен существующий режим поездок в Мексику, завершены соответствующие переговоры с Кореей, Великобританией, Канадой, Австралией и Японией, Австралией.

В настоящее время между Россией и Украиной продолжает действовать безвизовый режим. Однако Киев ввел биометрический контроль для всех иностранных граждан. Сотрудники Госпогранслужбы Украины фиксируют отпечатки пальцев правой руки граждан из 70 стран, в том числе из России.