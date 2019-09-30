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Дело возбудили после гибели трехлетних близнецов в Иркутской области

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В Иркутской области проводится проверка по факту гибели трехлетних сестер в результате пожара. Следователи возбудили уголовное дело.

Пожар произошел в Аларском районе. По данным следствия, 29-летняя женщина оставила дочерей дома одних. Когда произошло возгорание, мать пыталась спасти близнецов, однако ей потребовалась помощь брата, чтобы самой выбраться из дома. Трехлетние девочки погибли, сообщает ИА IrkutskMedia.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Ранее сообщалось, что в результате пожара в многоэтажном доме в Казани погиб шестилетний мальчик.

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