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Три человека пострадали в крупном пожаре в подмосковном Королеве

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Пожар охватил площадь около 300 кв. м в многоквартирном доме в Королеве (Московская область). Три человека пострадали.

Возгорание произошло в ночное время в доме на Водопроводной улице. К моменту прибытия пожарных площадь горения составляла 150 кв. м. Огонь быстро распространялся, и к моменту локализации пожара площадь горения выросла до 300 кв. м. Был объявлен ранг пожара «1-БИС», сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Из дома было эвакуировано десять человек. В результате происшествия пострадали трое.

Ранее сообщалось, что в Чите спасатели эвакуировали 67 человек из пятиэтажного дома. Пожар площадью около 20 кв. м произошел в квартире на третьем этаже.

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