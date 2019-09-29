Ребенок погиб во время пожара в многоэтажке Казани

Пожар произошел в субботу, 28 сентября в квартире в многоэтажном доме в Казани.

Как сообщила пресс-служба управления МЧС по Татарстану, погиб шестилетний мальчик, еще один человек госпитализирован.

Пожар возник на втором этаже. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 17 человек.

Площадь возгорания составила 6 кв. м. В данный момент пожар ликвидирован, отмечает ТАСС.

27 сентября пожар произошел в частном доме в Тамбовской области. Погибли четыре человека.