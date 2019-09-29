Прямой эфир

Ребенок погиб во время пожара в многоэтажке Казани

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар произошел в субботу, 28 сентября в квартире в многоэтажном доме в Казани.

Кто платит дважды: страховку жилья пропишут в платежках
Удастся ли властям приучить россиян страховаться, чтобы платить меньше

Как сообщила пресс-служба управления МЧС по Татарстану, погиб шестилетний мальчик, еще один человек госпитализирован.

Пожар возник на втором этаже. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 17 человек.

Площадь возгорания составила 6 кв. м. В данный момент пожар ликвидирован, отмечает ТАСС.

27 сентября пожар произошел в частном доме в Тамбовской области. Погибли четыре человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве неизвестные подожгли детский сад
В Минздраве пояснили необходимость запрета курения на балконах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019