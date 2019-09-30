Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии

В Ишимбайском районе Республики Башкортостан при пожаре в жилом доме погибли мужчина и женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Пожар произошел в ночь на 30 сентября на улице Верхней в селе Скворчиха. Прибывшие спасатели обнаружили, что бревенчатый одноэтажный дом горит открытым огнем, пишет ИА «Башинформ».

В ходе тушения пожарные обнаружили тела двух человек. Ими оказались 60-летний мужчина и 78-летняя женщина.

По данным пресс-службы МЧС, еще один ночной пожар произошел в Ермекеевском районе. Загорелась хозяйственная постройка на улице Гоголя в селе Ермекеево. К прибытию пожарных горела кровля. После тушения было найдено тело 62-летнего мужчины.

Причины возгораний и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа, в том числе дознаватель МЧС, отметили в ведомстве.