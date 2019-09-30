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В Гидрометцентре предупредили о теплом октябре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Теплый октябрь установится на всей территории России. Температура воздуха будет на 1–1,5 градуса превышать климатическую норму. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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По его словам, теплее нормы будет и на Урале, и в Приволжском округе, в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах. Теплее обычного температуры воздуха ожидаются в Западной Сибири и на Дальнем Востоке.

Температура, соответствующая климатической норме или немного ниже ее, прогнозируется в Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия, сообщил Вильфанд «РИА Новости».

«Ниже нормы нет нигде. Аномалия среднемесячной температуры будет от 0 до 1 градуса, то есть чуть-чуть ниже нормы», — пояснил синоптик. Это коснется Бурятии, Иркутской, Читинской и Амурской областях и юга Хабаровского края.

Пожарная опасность в лесах не прогнозируется, отметил он.

Между тем в ночь на 30 сентября в трех сибирских регионах — Новосибирской, Кемеровской и Томской областях — выпал первый снег.

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