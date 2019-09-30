В Гидрометцентре предупредили о теплом октябре

Теплый октябрь установится на всей территории России. Температура воздуха будет на 1–1,5 градуса превышать климатическую норму. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, теплее нормы будет и на Урале, и в Приволжском округе, в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах. Теплее обычного температуры воздуха ожидаются в Западной Сибири и на Дальнем Востоке.

Температура, соответствующая климатической норме или немного ниже ее, прогнозируется в Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия, сообщил Вильфанд «РИА Новости».

«Ниже нормы нет нигде. Аномалия среднемесячной температуры будет от 0 до 1 градуса, то есть чуть-чуть ниже нормы», — пояснил синоптик. Это коснется Бурятии, Иркутской, Читинской и Амурской областях и юга Хабаровского края.

Пожарная опасность в лесах не прогнозируется, отметил он.

Между тем в ночь на 30 сентября в трех сибирских регионах — Новосибирской, Кемеровской и Томской областях — выпал первый снег.