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Порывистый ветер и дождь ожидаются в Москве 30 сентября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачая погода с дождем и порывистым ветром ожидается в российской столице в понедельник, 30 сентября. Воздух прогреется до 15 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

Днем в Москве будет облачно, пройдет дождь. Будет дуть южный, юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, местами порывы достигнут 15 м/с. Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба, передает ТАСС.

Столбики термометров в Москве поднимутся до отметки 13-15 градусов, по области — до 10-15 градусов.

Ночью в столичном регионе также будет ветрено, порывы ветра могут достигать 17 м/с. В Москве температура воздуха составит 11-13 градусов, по области — 9-14 градусов.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник первый снег прошел в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях. Интенсивность выпадения осадков составила от 1 до 6 мм.

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