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Метеорологи назвали правдивые погодные приметы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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После проверки всех известных в России погодных примет метеорологи установили, что доверять можно только двум из них. Об этом 26 сентября ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Мы проверили абсолютно все приметы, которые якобы работают (…) Есть две приметы, которые действительно оправдываются, но они для краткосрочного прогнозирования. Первое — красное солнце во время захода означает, что день завтра будет погожий, а если оно белесое — дожди и непогода. Это действительно так», — сообщил он.

Вторая примета, чья правдивость была доказана метеорологами, касается птиц, которые низко летают перед дождем. «Это так, и объяснение простое — у мошкары намокают крылышки, когда влажность воздуха очень велика, а это перед дождем и бывает, потому ласточки вынуждены снижаться, чтобы питаться», — объяснил Вильфанд.

Остальные приметы, по словам метеоролога, не работают.

Ранее в этот же день синоптики предупредили о потеплении и дождях в первую неделю октября.

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