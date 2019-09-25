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В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый октябрь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В октябре северная часть европейской территории России будет находиться в зоне тепла. Об этом в среду, 25 сентября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, выше климатической нормы температура воздуха может быть в Архангельской области и Ненецком округе, в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Теплее обычного второй месяц осени окажется на севере Западной Сибири, Красноярского края, Якутии и Чукотки, а также в Магаданской области.

Более низкие температуры установятся в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. Возможно, холоднее обычного будет в Хакасии, Туве, Забайкалье, Читинской и Амурской областях, Хабаровском крае.

На остальной территории России температура будет около нормы, рассказал Вильфанд «Российской газете».

24 сентября сообщалось, что двадцатиградусное тепло может вернуться в Москву в октябре. При этом в ночь на среду, 25 сентября, в Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за заморозков.

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