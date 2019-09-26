Синоптики предупредили о потеплении и дождях в первую неделю октября

Потепление и затяжные дожди придут в Центральную Россию на следующей неделе. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщили в Гидрометцентре.

Температура воздуха будет повышаться — столбики термометра достигнут отметки +15 градусов. В некоторых районах воздух будет прогреваться до +17, уточняет НСН.

25 сентября главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в октябре в столичный регион придёт двадцатиградусное тепло, напоминает «Москва 24». Однако научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд считает, что москвичи могут рассчитывать на повышение температуры до +13... +15 градусов.

26 сентября в столице и области ожидается переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до +10...+12 градусов, атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.