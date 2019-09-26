Синоптики рассказали о погоде 26 сентября

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве и области в четверг, 26 сентября, говорится в прогнозе на сайте Гидрометцентра России.

Воздух прогреется до +10...+12 градусов, атмосферное давление составит 749 мм рт. ст. Ветер западный, 3–8 м/с.

В ночь на пятницу, 27 сентября, будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Столбики термометров покажут отметку в +1...+3 градусов, ветер западный, 3–8 м/с.

В ночь на 23 сентября наступила астрономическая осень. Солнце пересекло небесный экватор и перешло из Северного полушария небесной сферы в Южное, и ночь в России становится длиннее дня.