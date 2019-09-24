Синоптики назвали сроки опадания листвы в Москве

Основная масса листвы опадет с деревьев Москвы после 20-х чисел октября, сообщила главный сотрудник Московского метеобюро Татьяна Позднякова во вторник, 24 сентября.

«Обычно деревья освобождаются от основной массы листьев где-то после 20-х чисел октября. Сейчас еще довольно сухая погода, ничто не располагает», — приводит ее слова «РИА Новости».

Как отметила синоптик, в Москве еще не наступил период «обилия желтых листьев», хотя некоторые деревья уже частично сбросили листву.

В ночь на 23 сентября наступила астрономическая осень. Солнце пересекло небесный экватор и перешло из Северного полушария небесной сферы в Южное и ночь в России становится длиннее дня.