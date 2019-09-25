Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Согласно вероятностному прогнозу, на юге России ожидаются аномально низкие температуры, передает «Газета.Ру».

На севере, в европейской и азиатской частях России температура будет выше климатической нормы, отметил Вильфанд.

Более подробный прогноз опубликуют 30 сентября, отметил метеоролог.

Ранее 25 сентября Вильфанд рассказал, что на севере Европейской России октябрь будет теплым, а в Сибири и Хабаровском крае температуры могут быть ниже обычного.