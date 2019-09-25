Прямой эфир

Астрономы предупредили о магнитной буре в выходные

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Магнитная буря обрушится на Землю в выходные 28 и 29 сентября. Об этом 25 сентября сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

По словам специалистов, магнитная буря ожидается рано утром в субботу и воскресенье и относиться будет к категориям G1 и G2. Уточняется, что 28 сентября она будет средней интенсивности, а 29 сентября — относительно слабой, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Вместе с тем медики рекомендует метеочувствительным людям держать под рукой лекарства, пишет НСН. В случае если у человека наблюдается повышенное давление, то необходимо принимать понижающие его препараты, показанные ранее. Если проблемы есть с повышенной возбудимостью, то лучше всего подойдут чаи и успокаивающие средства.

Ранее в 2019 году сильная магнитная буря была зафиксирована в мае, ее уровень составил три из пяти максимальных. Такие бури встречаются раз в 10–20 лет. Вторая по силе магнитная буря обрушилась на Землю 2 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крупнейшая магнитная буря «обошла» российские спутники
Мощность магнитной бури на Земле превысила ожидания ученых

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019