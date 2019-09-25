Астрономы предупредили о магнитной буре в выходные

Магнитная буря обрушится на Землю в выходные 28 и 29 сентября. Об этом 25 сентября сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

По словам специалистов, магнитная буря ожидается рано утром в субботу и воскресенье и относиться будет к категориям G1 и G2. Уточняется, что 28 сентября она будет средней интенсивности, а 29 сентября — относительно слабой, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Вместе с тем медики рекомендует метеочувствительным людям держать под рукой лекарства, пишет НСН. В случае если у человека наблюдается повышенное давление, то необходимо принимать понижающие его препараты, показанные ранее. Если проблемы есть с повышенной возбудимостью, то лучше всего подойдут чаи и успокаивающие средства.

Ранее в 2019 году сильная магнитная буря была зафиксирована в мае, ее уровень составил три из пяти максимальных. Такие бури встречаются раз в 10–20 лет. Вторая по силе магнитная буря обрушилась на Землю 2 сентября.