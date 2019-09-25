Синоптики назвали дату прихода потепления в Москву

В субботу, 28 сентября, в Москве ожидается потепление до 13 градусов. А к началу следующей недели температурный фон приблизится к климатической норме — около 14 градусов тепла, сообщила сотрудник столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Погода будет комфортная, хотя температурный фон будет отставать от нормы на 1–2 градуса», — цитирует ее слова «РИА Новости» 25 сентября.

Она отметила, что в воскресенье днем ожидается небольшой дождь. По словам метеорологов, в начале следующей недели должно потеплеть еще на один градус, в результате чего температура приблизится в климатической норме.

24 сентября Позднякова сообщила, что основная масса листвы опадет с деревьев Москвы после 20-х чисел октября.