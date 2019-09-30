Первый снег выпал в трех сибирских регионах

Первый снег пошел в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях в понедельник, 30 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Ренад Ягудин.

«Первый снег в Сибири выпадает обычно в период с середины до конца сентября. Осадки были у нас местами в виде мокрого снега. Гидрометцентр фиксировал выпадение мокрого снега в Новосибирской области, в Кемеровской области, в Томской области», — цитирует его ТАСС.

Ягудин отметил, что интенсивность выпадения осадков составила от 1 до 6 мм.

22 сентября сообщалось, что дождь, переходящий в снег, выпал в некоторых районах Московской области. Местами он сопровождался градом.