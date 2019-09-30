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Гидрометцентр пообещал возвращение тепла в Центральную Россию

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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Ведущий синоптик Гидрометцентра России Леонид Ананьев рассказал, что в центральную Россию на этой неделе вернется теплая погода. По его словам, по ночам температура установится на уровне 8–13 градусов, а днем воздух прогреется до 15–18 градусов.

При этом, как сообщил Ананьев «Российской газете» 30 сентября, в ряде регионов, в том числе Воронежской, Белгородской, Липецкой областях, температура может подняться до 22 градусов тепла.

Между тем в ночь на 30 сентября в трех сибирских регионах — Новосибирской, Кемеровской и Томской областях — выпал первый снег.

Ранее в сентябре метеорологи назвали погодные приметы, которым можно верить. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, красное солнце во время захода действительно предвещает погожий день, а птицы низко летают к дождю. Все остальные приметы не работают, отметил синоптик.

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