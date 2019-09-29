Синоптики рассказали о погоде в Москве на 29 октября

Синоптики рассказали, что жителей и гостей Москвы и Московской области ждет облачность и местами умеренный дождь в воскресенье, 29 октября.

Днем в столице от 11 до 13 градусов тепла, в Подмосковье ожидается 9-14 градусов выше нуля. В ночное время в Москве может похолодать до 8 градусов тепла, а в Московской области — до 5 градусов, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Атмосферное давление днем составит около 744 мм ртутного столба, ночью опустится до 740 мм. Ветер ожидается южный и юго-восточный скоростью 5-10 м/с, ночью направление может измениться на юго-западное с порывами до 17 м/с.

28 сентября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что сильные дожди придут в Москву со следующей недели. Дождь начнется уже в воскресенье, 29 сентября, во второй половине дня.